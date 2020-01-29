إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية تنديداً ل"صفقة القرن"

وذكرت مصادر فلسطينية أن فعاليات ومسيرات شعبية انطلقت في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا لما تسمى (صفقة القرن) التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

كما عم الإضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر ونظمت فعاليات ومسيرات شعبية رفضا لصفقة القرن.

وجددت القوى الوطنية الفلسطينية التأكيد على رفضها الصفقة المشؤومة مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيقاوم ويواصل نضاله حتى إسقاط هذه الصفقة.

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت (أمس) الثلاثاء إلى يومي غضب اليوم والجمعة وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضا لـ (صفقة القرن) ونصرة لمدينة القدس المحتلة في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها.

وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بنود ما تسمى (صفقة القرن) المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني زاعما أن مخططه المؤلف من 80 صفحة هو الأشمل حتى الآن للتسوية.

وأكد الفلسطينيون رسميا وشعبيا رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر: وكالات