تدشين 112 بحثا علميا حول فيروس كورونا في العاصمة طهران

واوضح "بوجاني"، اليوم الخميس، ان مركز الدراسات والتخطيط التابع لبلدية طهران انجز لحد الان 80 بحثا في هذا الخصوص؛ مبينا ان هذا المركز البلدي وفي ضوء انتشار فيروس كورونا بنهاية العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020) داخل البلاد، شرع في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة طهران للعلوم الطبية.

واكد المسؤول البلدي على ضرورة مواكبة اخر المستجدات العالمية بشأن عدوى فيروس كورونا والنصائح الدولية في هذا الخصوص.

واضاف، ان مركز الدراسات والتخطيط التابع لبلدية طهران، في هذا السياق وضع نصب برامجه متابعة التقارير اليومية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتحليل البيانات الصحية الدولية لاستخدامها في اطار قرارات البلدية الوقائية وحماية سلامة المواطنين في العاصمة من هذا الوباء. /انتهى/