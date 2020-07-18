روحاني: 6 أنواع من العقاقير المستخدمة لمعالجة "كورونا" متوفرة لدينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني أشار خلال إجتماعه اليوم، السبت، مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، الي أن البلاد دخل في شهره الخامس من مواجهة كورونا، ولم يتم العثور على العلاج النهائي لهذه المرض بعد والقلق على مستوى البلاد والعالم لازال قائما، مشيرا الى أن السبيل الوحيد لتحسين الاوضاع الصحية في البلاد هو قطع سلسلة الإصابة بهذا الداء.

25 إيرانياً مصابٌ بكورونا وفقا للتقارير

وقال روحاني: وصلنا تقريرا من معاونية الابحاث في وزارة الصحة يقول أن التقديرات تدل على اصابة 25 مليون شخصا في ايران بفيروس كورونا، كما توفي 14 الف شخصا لحد الان، وأن أكثر من 200 الف شخصاً كانوا راقدين في المستشفيات خلال الايام الـ150 الماضية، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يصاب ما يتراوح بين 30 الى 35 مليون شخصا آخر بهذا المرض في البلاد.

وتابع: ان التقرير ذكر بانه علينا ان نتوقع مراجعة ضعفي العدد الذين رقدوا في المستشفيات خلال الايام الـ 150 الاخيرة، ولربما نواجه المرض حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) او بداية العام القادم ايضا.

ونوه روحانيبالموجهة الثانية لمرض كورونا، واكد ضرورة توفير الامكانيات اللازمة من حيث الاسرة والعلاج في المستشفيات، واضاف، انه من بين كل 1000 شخص مصاب بالفيروس هنالك 500 منهم لا اعراض لهم ولربما لا ينتبهون الى اصابتهم بالفيروس، وهنالك نحو 350 شخصا من الالف يحملون اعراضا خفيفة ولا حاجة الى رقودهم في المستشفيات ولكن قد يكون 150 شخصا من الالف بحاجة الى الرقود في المستشفيات.

5 عقاقير لعلاج كورونا متوفرة لدينا ودواء آخر سيعرض في الاسواق قريبا

واشاد روحاني بجهود وزارة الصحة والشركات المعرفية لانتاج عقاقير معالجة كورونا، قائلا: يوجد وحوزتنا حاليا 5 عقاقير لمعالجة كورونا، وهناك دواء آخر سوف يعرض بالاسواق خلال الاسابيع المقبلة.