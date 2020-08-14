ما فعلته ابوظبي یاتي فی سیاق دعم ترامب

و افادت وکالة‌ مهر للانباء‌ نقلا عن المیادین قال ظریف: انا نومن بالتعاون الاقلیمي والحوار و اقترح على حكام السعودية أن يقرأوا اتفاق سلام هرمز وأن يناقشوه.

اذا أراد حكام السعودية الحديث معنا فهناك الكثير من الملفات. حلم حكام السعودية بأن يأتي الأميركيون لمواجهتنا لن يتحقق. حكام الرياض يأملون أن يأتي الأميركيون لمواجهتنا في المنطقة.

و اضاف: إيران تطرح دائماً على الطاولة مشروع اتفاقية سلام هرمز.

و ذکر ان الكيان الصهيوني استخدم كل إمكاناته ضد إيران ولم يحقق شيئاً يذكر.

و قال للمیادین تحدثت في اتصالنا الأخير مع نظيري الإماراتي حول جائحة كورونا والتعاون الثنائي.

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