وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاربعاء، وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة كيهان ..إيران تقول لا لإقتراح الإتفاق المؤقت مؤكدة على إلغاء كل الحظر دفعة واحدة.

كيهان ..

- إيران تقول لا لإقتراح الإتفاق المؤقت مؤكدة على إلغاء كل الحظر دفعة واحدة

اطلاعات ..

- الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد أن حزب الله يمثل الشعب وملتزم تماما بكل قوانين البلاد

ايران ...

- المفوضية العليا للإنتخابات بالعراق تعلن عن النتائج النهائية .. لا تغيير في ترتيب القوى الفائزة

جام جم ..

- قوى الأمن المغربية تقمع مظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني في الرباط والعديد من المدن

سياست روز ..

- التطبيع مع " إسرائيل" يضرم النار في المغرب .. مظاهرات غاضبة في المدن المغربية

عصر ايرانيان ..

- زمام المبادرة في مفاوضات فيينا بيد إيران .. بلادنا تؤكد على إلغاء كل أشكال الحظر

حمايت ..

- روسيا تؤكد حق إيران بالمطالبة بضمانات قانونية بعدم تكرار الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي

قدس ..

- الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات العراقية وبقاء التيار الصدري في المقدمة

رسالت ..

- صنعاء تتحدث عن تحرير أربع عشرة مدينة بمحافظة مأرب من قبضة التحالف السعودي ومرتزقته

مردم سالاري ..

- هزات إرتدادية لزلزال سقوط الليرة التركية, مطالبات بإجراء إنتخابات مبكرة و مظاهرات بإسطنبول وأنقرة

آرمان ملي ..

- الجزائر ترفض قبول إقتراح وساطة من أسبانيا في الأزمة بينها والمغرب

العالم

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