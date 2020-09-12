أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

اطلاعات..

مناورات ذو الفقار, استعراض لقدرات ايران الدفاعية من الخليج الفارسي للمحيط الهندي

جام جم ..

آلية الابتزاز ..الترويكا الاوروبية ترهن عدم مواكبتها لآلية الزناد بعودة ايران لتعهداتها النووية

كيهان ..

حركة انصار الله اليمنية تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على هدف استراتيجي بالرياض

آرمان ملي ..

بعد الامارات, البحرين تبرم اتفاقا مع الكيان الصهيوني لاقامة علاقات

قدس ..

وقاحة اوروبية ..الترويكا الاوروبية تشترط عودة ايران لالتزاماتها لرفض تفعيل آلية الزناد

عصر ايرانيان ..

المتحدث باسم الخارجية .. ايران لاتعير اية اهمية لمن سيحكم في البيت الابيض

جوان ..

الامريكيون يشككون بالسلامة العقلية لترامب وبايدن واهليتهما لمنصب رئاسة الولايات المتحدة

سياست روز ..

فرنسا تدفع للتصعيد بين تركيا واليونان وتحث الاتحاد الاوروبي على التشدد مقابل انقرة

ابرار ..

الوزير ظريف .. على اوروبا رفض سياسة الارهاب الاقتصادي التي تنتهجها امريكا

ابتكار ..

اطلاق صواريخ قادر ارض_ بحر في مناورات ذو الفقار في بحر عمان

ايران ..

مسيرات بالمدن الايرانية تنديدا باساءة مجلة فرنسية للرسول الاكرم ( ص)

حمايت ..

فضيحة كبرى تكلف امريكا مئتي الف ضحية .. ترامب تعمد التعتيم على تفشي كورونا