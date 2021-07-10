الشعب الإيراني أبدى صمودا ومقاومة باسلة تجاه مبادئ وقضايا الثورة/تسجيل 146 حالة وفاة جديدة بكورونا

الرئيس الايراني المنتخب لدى لقائه بالمرجع نوري همداني؛ الشعب الإيراني أبدى صمودا ومقاومة باسلة تجاه مبادئ وقضايا الثورة

أكد الرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي أن الشعب الايراني تحلى بالصبر تجاه المشاكل وابدى صمودا ومقاومة باسلة إزاء مبادئ وقضايا الثورة، وشدد على أن موقف الشعب الايراني يحمل الحكومة القادمة مسؤولية كبيرة.

في مدينة قم المقدسة؛ رئيسي يلتقي بالمرجعين الدينيين آیة الله شيرازي وآیة الله سبحاني

التقى الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي يوم الجمعة بالمرجعين الدينيين آیة الله ناصر مكارم شيرازي وآیة الله جعفر سبحاني في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران).

في برقية تعزية؛ الرئيس روحاني يعزي برحيل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عزى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني برحيل الفقيد احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.

وزير الصحة الايراني: الحملة العامة للتطعيم ضد كورونا في ايران ستبدأ يوم غد

قال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي ان الحملة العامة في البلاد للتطعيم ضد كورونا ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت.

وزارة الخارجية: عدد من الموظفين الأفغان دخلوا إلى داخل الاراضي الايرانية بسبب الاشتباكات

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، يوم الجمعة، أنه "بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان، دخل عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الاراضي الايرانية ".

وزارة الصحة والعلاج: تسجيل 16 الفا و596 إصابة و 146 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن 146 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 85 الفا و195 شخصا.

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