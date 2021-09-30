عبد اللهيان: قوة القدس تساهم في استقرار الأمن والسلام الدولي/272 وفاة جديدة بكورونا

بقرارا من قائد الثورة؛تعیین "بيمان جبلي" رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

اصدر سماحة قائد الثورة الإسلامية مرسوم عين فيه "بيمان جبلي" رئيسا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع انتهاء فترة مسؤولية "علي عسكري" في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مرسوما عين بموجبه "بيمان جبلي" رئيسًا جديدا لموسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد قائد الثورة على أولويات المؤسسة في الفترة الجديدة وهي النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة " ، "التوجيه الثقافي" ، "تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية" ، "نشر الأمل والحيوية" و "تعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية".

أميرعبد اللهيان في لقاء قائد فيلق القدس: فيلق القدس ساهم في استقرار الأمن والسلام الدولي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني إن قوات فيلق القدس جنوداً بلا حدود، مشيداً بدورهم الفعال في استقرار الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بالوزارة الخارجية وهنأ حسين أمير عبد اللهيان على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد قائد فيلق القدس في هذا اللقاء، مع إحياءً لذكرى الشهيد العظيم الفريق حاج قاسم سليماني وشهداء الوزارة الخارجية، ان مكانة الوزارة الخارجية في تأمين المصالح الوطنية لبلدنا جداً مهمة...

اللواء صفوي: مهاجمة ايران عصيّة على جميع القوى الدولية

أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية أنه لا يمكن لأي من القوى الدولية ان تفكر أو تتخذ أي إجراء من شأنه ان يؤدي إلى غزو عسكري واسع النطاق على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية، اللواء "يحيى صفوي"، قال للصحفيين اليوم على هامش اجتماع متخصص بمناقشة عملية ثامن الائمة: "الآن بعد مرور 40 عاماً على حصار ابدان، هناك تحالف قوي بين الجيش والحرس الثوري الايراني تحت اشراف القائد العام.

وتابع: "هذه الوحدة والتلاحم التي بدأت منذ زمن الحرب المفروضة، هي الآن في ذروتها ونحن في افضل حالة من حيث تماسك القوات المسلحة والشعب وقوات التعبئة الشعبية "الباسيج"...

الصحة الايرانية: تسجيل 272 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 13 ألفا و 271 إصابة و272 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 13ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 572ألفا و 673 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و891 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و16 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

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