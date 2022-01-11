مهرجان تخرّج حفاظ القرآن الکریم في العتبة الرضوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار إلی ذلك، رئیس مؤسسة "بیت أحزان الزهراء(س)" للقرآن الکریم في إیران، "الشیخ علیرضا شاهسوني"، قائلاً: إن المؤسسة ستقیم مهرجان التخرج الـ19 تحت عنوان "جبرائیل الأمین" في جوار العتبة الرضویة المقدسة.



وقال إن مهرجان التخرج هو فقرة سنویة تقیمها المؤسسة کل عام حیث تحتفل بتخرج دفعة من الحفاظ لکامل المصحف الشریف.



وأشار إلی عدم إقامة الحفل العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوورنا، قائلاً: إن المهرجان الـ 16 سیقام لخریجي هذا العام والعام الماضي تحت عنوان "جبرائیل الأمین" في مشهد المقدسة.



وقال إن المهرجان سیقام 24 فبرایر / شباط القادم لتکریم الحفاظ بمشارکة مسئولین محلیین ووطنیین وأبرز الحفاظ والقراء علی مستوی الدولة.

/انتهی/