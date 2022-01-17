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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٠ م

استشهاد الشيخ "سليمان الهذالين" أحد رموز المقاومة الشعبية في الخليل

استشهاد الشيخ "سليمان الهذالين" أحد رموز المقاومة الشعبية في الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم الاثنين 17/1/2022 ، عن استشهاد الشيخ سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحة ان الشيخ الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم.

والشيخ الهذالين (80 عاماً)، "أيقونة" فلسطينية في الصمود وتحدي مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طرد أهالي بلدته "أم الخير"، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ومع كل عملية هدم أو اقتحام للخربة، كان يمسك الشيخ عصاه الخشبية التي يتكأ عليها، ويقف في وجه الجنود المدججين بآلات القتل مكبراً في وجه جنود الاحتلال ورافضاً ظلمهم وحصارهم.

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الشهد المسن 1.jpg

/انتهى/

رمز الخبر 1921224
https://ar.mehrnews.com/news/1921224/

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