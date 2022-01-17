استشهاد الشيخ "سليمان الهذالين" أحد رموز المقاومة الشعبية في الخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحة ان الشيخ الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم.

والشيخ الهذالين (80 عاماً)، "أيقونة" فلسطينية في الصمود وتحدي مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طرد أهالي بلدته "أم الخير"، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ومع كل عملية هدم أو اقتحام للخربة، كان يمسك الشيخ عصاه الخشبية التي يتكأ عليها، ويقف في وجه الجنود المدججين بآلات القتل مكبراً في وجه جنود الاحتلال ورافضاً ظلمهم وحصارهم.

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