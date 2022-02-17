عبد اللهيان: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بدون رؤية واضحة/ 185حالة وفاة بكورونا

عبد اللهيان: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بدون رؤية واضحة

قال وزير الخارجية الايراني "لسنا مستعدين للدخول في عملية مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بدون رؤية واضحة وقوية لاتفاق جيد مع ضمان دائم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" ، في إشارة إلى المحادثات في فيينا، "إننا نجري محادثات مع الحكومة الجديدة منذ عدة أسابيع".

ما يهمنا في محادثات فيينا هو رفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم النهائية. أعتقد أن هناك فرقًا جوهريًا بين وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية والأطراف الغربية، وهو أن وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية جاء إلى طاولة المفاوضات بمبادرة وجدية وببرنامج مكتوب منذ البداية في محادثات فيينا الأخيرة...

على لسان مسؤول إيراني؛ ايران تعلن عن نجاح الاختبارات الحيوانية للقاح المتحور "اوميكرون"

اعلن المدير التنفيذي لشركة "شفا فارمد" بمجموعة "بركت" لصناعة الادوية الايرانية التابعة للجنة التنفيذية للإمام الخميني (ره)، حسن جليلي عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور اوميكرون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة "شفا فارمد"، حسن جليلي أشار الى جهود الخبراء في الشركة لانتاج اللقاح المضاد لمتحور اوميكرون وقال: "منذ الاعلان عن تفشي المتحور اوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات وتبين منذ البداية بان هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات".

وبيّن انه تمت استشارة العلماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور واضاف: انه تم اخبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و 14 يوما...

وزارة الصحة الايرانية: تسجيل 185حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن185 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 134 الفا و 238حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 16 الفا و310 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و876 الفا و565 شخصا.

وأضافت: أن3.607 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و373 الفا و678 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

/انتهى/