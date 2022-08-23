استشهاد الشاب "محمد عرايشة" متأثراً بإصابته قبل أسبوعين في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الشاب عرايشة أصيب خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة، ومحاصرة المطارد إبراهيم النابلسي الذي أعلن عن استشهاده في ذاك اليوم، وأدت حينها إلى استشهاد رفيقه إسلام صبوح، وحسين طه.

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