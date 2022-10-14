يوم مولد النبي(ص) ليس يوما طبيعيا بل انه يوم مهم للغاية ويعطي لنا درسا وهو ان نتخذ الرسول أسوة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي ) بالتزامن مع المولد العظيم للرسول الاعظم (ص) والإمام الصادق (عليه السلام) مجموعة من مسؤولي الحكومة والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية العالمية صباح اليوم (الجمعة) في حسينية الامام الخميني (رض).
وفي هذا اللقاء قال سماحة قائد الثورة ان شخصية الرسول الاكرم شخصية فريدة في الكون كله. يمكن رؤية علامات جلالة الباري تعالى في جميع فترات حياته، حتى في وقت الولادة. احتفلنا اليوم بعيد المولد النبوي، وهو يوم خاص يشير الى رسالة النبي (ص).
وتابع سماحته: يرى الإنسان آثار التوحيد وعلامات التوحيد العملية يوم ولادة رسول الله (ص) منها: من داخل الكعبة حيث تمت الإطاحة بالأوثان، وتجفف البحيرة المقدسة، وانخماد نار فارس التي كانت تُعبد و ارتجاج ايوان كسرى كل هذه الاحداث وقعت في ذلك اليوم.
واضاف قائد الثورة: ان يوم مولد الرسول ليس يومًا عاديًا، إنه يوم مهم وكبير جدًا. نحتفل بهذا اليوم عيدًا لهذه المناسبة. النقطة الأساسية هي أن الاحتفال بالعيد لا يقتصر فقط على الاحتفال والذكرى وهذه الأشياء. لكن هذا اليوم يعطي لنا درسا وهو ان نتخذ الرسول قدوة لنا في جميع الامور.
وخاطب سماحته جميع المؤمنين، وقال إذا كان المسلمون اليوم يعانون في فلسطين وميانمار وغيرهما، فليعلموا أن هذه المعاناة تتسبب معاناة لروح النبي الطاهرة. من ناحية أخرى، فإن الأعداء يفرحون بمعانات المسلمين، فما سبب معاناة الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر؟
وتابع قائد الثورة الإسلامية: من أهم العوامل هي انقسام المسلمين: نحن منفصلون عن بعضنا البعض، ونحن منقسمون، عندما نكون منقسمين، لانحب الخير لبعضنا البعض وفي بعض الأحيان نكون خبثاء. تجاه بعضنا البعض. حسنًا، هذه هي النتيجة. هنا مرة أخرى يوضح القرآن الكريم: عندما تتنازع يكون هناك فشل. الفشل يعني الكسل. عندما تجد اختلافًا، ستضطر إلى الجلوس والإذلال، وستوفر الوسائل للآخرين للسيطرة عليك إنه كذلك هذا هو نتيجة الانقسام.
واشار سماحة قائد الثورة الاسلامية الى تحقق الوحدة، مضيفا ان الوحدة تعني مشاركة الجميع لحماية مصالح الأمة الإسلامية. أولا، دعونا نحدد أين وما هي مصالح الأمة الإسلامية. في هذا السياق، يجب أن تتفق الأمم مع بعضها البعض، لترى ما تحتاجه الأمة الإسلامية اليوم، مع من نكون أعداء، ومع من نكون أصدقاء وكيف نكون أصدقاء . للسير في هذا الطريق يجب علينا ان نكون يد واحدة في العمل ضد خطط الغطرسة العالمية.
وقال سماحة القائد ان اليوم أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير.ان مسألة أحادي القطب وفرض قوة أو قوتين على دول وشعوب فقدت شرعيتها، أي أن الأمم قد استيقظت. تم رفض النظام أحادي القطب، وأصبح تدريجياً أكثر رفضاً.
وأكد سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن حالة الهيمنة التي سادت الغطرسة العالمية على الدول والأمم والمناطق المختلفة آخذة في التغير تمامًا مثل التغيير الذي حدث أثناء الحركات المناهضة للاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين، عندما ثارت البلدان الواحدة تلو الأخرى في منتصف القرن العشرين ضد الاستعمار.
وتابع اين مكانة الأمة الإسلامية في هذا العالم الجديد؟ نحن الدول الإسلامية والأمم الإسلامية، يمكن أن يكون لنا مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتم تشكيله تدريجياً، ويمكن أن نكون قدوة، ويمكننا أن نكون زعيماً، ولكن بشرط واحد. ما هو الشرط؟ الوحدة، عدم الانقسامات، التخلص من مؤامرات العدو وأمريكا والصهاينة، إذا تمكنا من تنفيذ هذا الشرط، فسنكون بالتأكيد قادرين على وضع الأمة الإسلامية في مكانة عالية في عالم المستقبل والشكل المستقبلي للجغرافيا السياسية للعالم.
واضاف قائد الثورة ان الوحدة بين الدول الإسلامية أمر ممكن. لكنها تحتاج إلى عمل. نحن لا نشعر بخيبة أمل من سياسيي وحكام الدول الإسلامية، ولكن نركز على علماء الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات لتمهيد مسير الوحدة. ولانهتم بالفتنة التي تركز على الاختلاف بين الشيعة والسنة.
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