يوم مولد النبي(ص) ليس يوما طبيعيا بل انه يوم مهم للغاية ويعطي لنا درسا وهو ان نتخذ الرسول أسوة لنا

وتابع سماحته: يرى الإنسان آثار التوحيد وعلامات التوحيد العملية يوم ولادة رسول الله (ص) منها: من داخل الكعبة حيث تمت الإطاحة بالأوثان، وتجفف البحيرة المقدسة، وانخماد نار فارس التي كانت تُعبد و ارتجاج ايوان كسرى كل هذه الاحداث وقعت في ذلك اليوم.

واضاف قائد الثورة: ان يوم مولد الرسول ليس يومًا عاديًا، إنه يوم مهم وكبير جدًا. نحتفل بهذا اليوم عيدًا لهذه المناسبة. النقطة الأساسية هي أن الاحتفال بالعيد لا يقتصر فقط على الاحتفال والذكرى وهذه الأشياء. لكن هذا اليوم يعطي لنا درسا وهو ان نتخذ الرسول قدوة لنا في جميع الامور.

وخاطب سماحته جميع المؤمنين، وقال إذا كان المسلمون اليوم يعانون في فلسطين وميانمار وغيرهما، فليعلموا أن هذه المعاناة تتسبب معاناة لروح النبي الطاهرة. من ناحية أخرى، فإن الأعداء يفرحون بمعانات المسلمين، فما سبب معاناة الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر؟