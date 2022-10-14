احتفال اهالي مدينة طهران بمناسبة ذكرى مولد النبي (ص) والامام الصادق (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه توافد الاف الايرانيين من مختلف مناطق العاصمة إلى ساحة ولي عصر وسط العاصمة بعد أداء صلاة الجمعة احتفالا بذكرى مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة الإسلامية، وندد المشاركون في المسيرة بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والإساءة للمقدسات الإسلامية التي شهدتها بعض المناطق من ايران ومن يقف خلفها. وكما رددوا شعارت أكدو فيها على الوحدة بين جميع أطياف الشعب الايراني ووقوفهم خلف نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها.

وهذا الاجتماع يحمل رسائل مختلفة منها: التأكيد والثبات على القيم والمبادئ الاسلامية، وادانة الاساءة الى المقدسات الاسلامية وللقرآن الكريم والاساءة للمحجباب.

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