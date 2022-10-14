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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٦:١٧ م

في ساحة ولي العصر؛

احتفال اهالي مدينة طهران بمناسبة ذكرى مولد النبي (ص) والامام الصادق (ع)

احتفال اهالي مدينة طهران بمناسبة ذكرى مولد النبي (ص) والامام الصادق (ع)

شهدت ساحة ولي العصر وسط العاصمة طهران تجمعاً حاشداً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية والتنديد بأعمال الشغب التي جرت في ايران مؤخرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توافد الاف الايرانيين من مختلف مناطق العاصمة إلى ساحة ولي عصر وسط العاصمة بعد أداء صلاة الجمعة احتفالا بذكرى مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة الإسلامية، وندد المشاركون في المسيرة بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والإساءة للمقدسات الإسلامية التي شهدتها بعض المناطق من ايران ومن يقف خلفها. وكما رددوا شعارت أكدو فيها على الوحدة بين جميع أطياف الشعب الايراني ووقوفهم خلف نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها.

وهذا الاجتماع يحمل رسائل مختلفة منها: التأكيد والثبات على القيم والمبادئ الاسلامية، وادانة الاساءة الى المقدسات الاسلامية وللقرآن الكريم والاساءة للمحجباب.

/انتهى/
رمز الخبر 1927169
https://ar.mehrnews.com/news/1927169/

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