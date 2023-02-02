سلامي: الحرب اليوم تدور في الفضاء الافتراضي/ 117 اصابة جديدة بفيروس كورونا

كنعاني: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته المزيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، كتب على صفحته عبر تويتر: إن أفعال الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذ الكيان من الانهيار.

وأضاف: الانخرط في إجراءات ضارة ضد وحدة محور المقاومة بالنسبة لكيان يعاني من أزمات داخلية شديدة ويواجه انتفاضة تحررية للشعب الفلسطيني في 3 جبهات غزة والضفة الغربية والداخل المحتلال ليس حل مناسب للتخلص من هذه الازمات.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: الزوال يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني المزيفة...

اللواء سلامي: الحرب اليوم تدور في الفضاء الافتراضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء حسين سلامي، صباح اليوم في الحفل الختامي لبرنامج إنتاج المحتوى الرقمي الرابع لقوات التعبئة قال: "ان بعض اللحظات في التاريخ لها امتداد أبدي هي امتداد حي للحقيقة. هذه الأحداث تتجاوز حدود الزمان ولن يتمكن التاريخ من نسيانها. اليوم هو يوم من ايام الله. عندما عاد الإمام عن المنفى إلى الوطن بعد 15 عامًا، تحققت الخارطة الشاملة لثورة مجيدة في العالم".

وتابع: "ان إيران التي لها تاريخ وحضارة عريقة، كانت قبل الثورة الاسلامية، تعد جزءًا مهمًا من عقيدة نيكسون ذات الركائز المزدوجة، أي أن إيران كانت المحور الذي تدور حوله السياسات الأمريكية. وكانت الجغرافيا السياسية لإيران جزءًا من الجغرافيا السياسية لأمريكا وما كانوا يعتبرون هوية سياسية مستقلة لإيران"

وصرح القائد العام لحرس الثورة: "لكن مع انتصار الثورة الاسلامية، لم يصدقوا أن أحد ادواتهم الاستراتيجية ضد الاتحاد السوفيتي ستفقد عنهم. وكانت ذروة عمل الإمام الخميني(رض) هو تحدي ميزان القوى العالمية واستعادة الهوية المنهوبة للأمة الإيرانية".

وقال: "مع انتصار الثورة تشكلت هوية جديدة في العالم الإسلامي تتمحور حول إيران، لكن هذه لم تكن نهاية القصة، لأن طرفا جديدًا أضيف إلى القوة العالمية، وما كانت لأمريكا ان تتحمل خسارة أكبر أصولها الإقليمية(نظام الشاه البائد)"...

محمد باقر قاليباف : خلال الـ44 سنة الماضیة أينما وقفنا وقاومنا حققنا النجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، في مرقد الإمام الخميني (رض): يصادف اليوم الثاني عشر من شهر بهمن، الذكرى الرابعة والأربعين لوصول الإمام الخميني (رض) بعد سنوات عديدة من الاقامة الجبرية في المنفى إلى البلاد. و هو اليوم الذي عانقت فيه الشعب الايراني الثوري العزيز إمامه بجانب الشهداء.

وأضاف: لقاء الإمام والشعب هو أكثر اللحظات تاريخية بالنسبة لإيران الإسلامية. إخوتي وأخواتي اهنئكم بهذا اليوم، ومن هنا نرسل التحيات الى ارواح شهداء الثورة وشهداء الدفاع المقدس وشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة و القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وأشار قاليباف: كما يجب أن نرسل التحية إلى روح الإمام الخميني (رض) الطاهرة، وهو إمام لم يتفوه بكلمة ولم يتخذ خطوة الا في سبيل الله، وهو إمام ثار بالتوكل علي الله في زمن مظلومية الدين و المعنوية في العالم الإسلامي و العالم الذي كان تحت سيطرة الشيوعية و الامبريالية...

الصحة الإيرانية تسجل حالتي وفاة و117 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل حالتي وفاة و117 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشارت وزارة الصحة الإيرانية أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و467 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا 751 حالة.

ونوّه بيان الصحة، إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و613 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 385 الفا و977 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان...

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