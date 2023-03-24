اعتراف وزيرة الخزانة الاميركية بعدم جدوى الحظر في التاثير على سياسات إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على الرغم من دعاية الحكومات الأمريكية حول فاعلية الحظر الأحادي القاسي واللاإنساني ضد جمهورية إيران الإسلامية ، أقرت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأمريكية ، بعدم فعالية هذا الحظر.

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي مساء الخميس ، إن إدارة واشنطن الحالية برئاسة "جو بايدن" تدرس سبلًا مختلفة لتعزيز نظام العقوبات ضد إيران.

وبحسب وكالة "رويترز" ، فقد اعترفت بأن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران لا يمكن أن تغير السلوك أو السياسات التي تريدها واشنطن في طهران.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية ، المسؤولة عن فرض اجراءات الحظر اللاانسانية على إيران ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات قد دفعت طهران إلى تغيير أنشطتها وفقًا لتطلعات واشنطن ، "أقل بكثير مما نتمنى بشكل مثالي" ،.

وفي الوقت نفسه ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "نحن وشركاؤنا نواجه سلوك إيران بأساليب مختلفة ، بما في ذلك العقوبات ، ونواجه أفعالها في المنطقة ، ونحاول إنهاء الحرب في اليمن".

في إشارة إلى فرض عقوبات جديدة على سبعة أفراد ومؤسسات على صلة بالطائرات بدون طيار والصناعات العسكرية الإيرانية ، ادعى بلينكين أن الطائرات بدون طيار الإيرانية تزعزع استقرار منطقة غرب آسيا.

في وقت سابق ، اعترف مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي في تقريره الأخير بفشل جميع اجراءات العديد من الحكومات الأمريكية ، بما في ذلك "العقوبات الشاملة ، والإجراءات العسكرية المحدودة ، والمشاركة الدبلوماسية" في احتواء إيران.

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