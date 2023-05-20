إيران تؤكد على ضرورة تسهيل تصدير المنتجات المائية إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن هيئة الثروة السمكية الإيرانية، في اليوم الثاني لاجتماع اللجنة المشتركة لمصايد الأسماك بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي، الذي عقد في فندق زولاتاي في أستارخان، أن رؤساء الوفود أعربوا عن مواقفهم تجاه هذا الموضوع.

وكان من بين الأمور التي تمت مناقشتها التعاون في مجال معالجة وتجارة الأحياء المائية، وصيد الأسماك، وتنمية الاستثمار في إيران.

وشدد نائب الوزير ورئيس هيئة الثروة السمكية الإيرانية في هذا الاجتماع على ضرورة تسهيل تصدير المنتجات المائية إلى روسيا من خلال تطوير طرق النقل وتسهيل تحويل العملة ودعم الحكومة الروسية للمصدرين الإيرانيين.

وأشار سيد حسين حسيني إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الثروة السمكية الايرانية ومعهد بحوث الثروة السمكية الروسية، كما عبر الجانب الروسي عن آرائه أثناء عرض أنشطته في مجال صيد الأسماك في بحر قزوين.

وفي إشارة إلى فرص التعاون وضرورة نقل الخبرات من خلال تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة، قال الجانب الإيراني: هناك فرص استثمارية في السواحل الجنوبية لإيران، وإحدى الشركات الروسية اعلنت عن استعدادها لتفقد المناطق الاستثمارية في ايران .

كما تمت مناقشة التعاون لإرسال الطلاب للدراسة في مجال الثروة السمكية. وفي النهاية تم الاتفاق على اقتراح عقد الاجتماع القادم في صيف عام 1403 الإيراني .

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