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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٣١ ص

أمريكا: يتم تحويل جزء من أموال إيران في البنوك العراقية إلى عمان

أمريكا: يتم تحويل جزء من أموال إيران في البنوك العراقية إلى عمان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: سيتم تحويل جزء من أموال إيران في البنوك العراقية إلى (سلطنة) عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه ردا على سؤال حول دور عمان وقطر في سداد ديون إيران المستحقة على العراق، اوضح ماثيو ميلر ، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، في تصريح بواشنطن يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: أستطيع أن أؤكد اهتمام عمان واستعدادها لتلقي جزء من هذه الأموال الإيرانية ، ونتوقع أن يتم هذا التحويل.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نعتقد أن هذه خطوة مهمة لسحب هذه الأموال من العراق لأن إيران تستخدم هذه الأموال كاداة ضغط ضد البلد المجاور لها.

وأضاف ميلر: لذلك ، سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في عمان ، لكن القيود العراقية على هذه الأموال ستطبق أيضًا في عمان. لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا لأغراض إنسانية وغير خاضعة للعقوبات ، ويجب أن تتم الموافقة على أي تحويل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935288

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