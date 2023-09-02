السفير الايراني في بغداد: الربط السككي بين شلامجة والبصرة يخدم التنمية في إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، نشر مدونة نشرها عبر منصة ايكس (تويتر سابقا) اليوم السبت، وذلك في معرض تعقيبه على مراسم تدشين مشروع الربط السككي "شلامجة - البصرة" التي جرت برعاية نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الاول "محمد مخبر" ورئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في منطقة الصفر الحدودية بمدينة شلامجة.

وكتب السفير الايراني في مدونته : وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة بحضور دولة رئيس الوزراء (العراقي) ونائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يمثل منجزاً اقتصادياً يخدم تنمية البلدين لنقل المسافرين والزائرين ويسند مشروع الفاو.

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