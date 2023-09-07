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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٥٥ م

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

رحّبت منظمة الأمم المتحدة بتبادل السفراء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال للصحفيين، يوم الأربعاء، حول تبادل السفراء بين السعودية وإيران: نرحب بأي إجراء من جانب الدول لتطبيع العلاقات مع بعضها البعض. وهذه دائما خطوة إيجابية إلى الأمام.

يذكر انه بالتزامن معا، وصل السفير الإيراني الجديد علي رضا عنايتي الى الرياض، ووصل السفير السعودي الجديد عبدالله العنزي، الى طهران ، يوم الثلاثاء ، للبدء بمهام عملهما.

ومن خلال رفع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى السفراء، استأنفت الدولتان علاقاتهما رسميًا على أعلى مستوى بعد سبع سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1936625

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