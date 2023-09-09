السفير الإيراني لدى العراق: القضية الفلسطينية محط اهتمام شعوب المنطقة أكثر من اي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه اثناء لقاء الوداع بمناسبة انتهاء المهام الرسمية للسفير الفلسطيني لدى العراق احمد عقل اليوم السبت، صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد کاظم ال صادق بأن قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف رغم مؤامرات الکیان الصهيوني أصبحتا محط اهتمام شعوب المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وقد بحث الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد التطورات الإقليمية والدولية بشأن آخر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إشارة الى التطورات الدولية في السنوات الأخيرة، وصف السفير الفلسطيني ظروف تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني بأنها أفضل مما كانت عليه في الماضي.

وكان السفير الفلسطيني احمد عقل قد قدم في 18 نوفمبر 2014 أوراق اعتماده کسفير مفوض وفوق العادة لدولة فلسطين لدى العراق الى الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم،واستمر بالعمل سفيرا لدى العراق حتى احالته الى التقاعد في ايلول عام 2023.

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