مسؤول: وفاة 22 حاج ايران خلال تأدية مناسك الحج في السعودية

اعلن رئيس المركز الطبي في دائرة الحج والزيارة بجمعية الهلال الاحمر الايراني "سيد علي مرعشي"، في تصريح له اليوم الاربعاء، عن وفاة 22 شخصا من الحجاج الايرانيين بالمملكة العربية السعودية.

واضاف مرعشي ان الهلال الاحمر الايراني وفّر ما يزيد عن 53 الفا و531 خدمة صحية وعلاجية للحجاج الايرانيين داخل الديار المقدسة.

واوضح، ان هذه الخدمات تضمنت ما يبلغ مليونا و6 الاف و831 خدمة في مكة المكرمة والمشاعر، مضافا الى 46 الفا و725 خدمة بالمدينة المنورة.

وتابع، كما يرقد حاليا في مشفى الهلال الاحمر 44 حاجا، وفي مشفى السعودية 29 من الحجاج الايرانيين.

وحول عودة الحجاج الى ارض الوطن صرح هذا المسؤول، بانه وصل منذ 21 حزيران / يونيو الجاري، اكثر من 21 الف حاج ايراني على متن 182 رحلة جوية الى البلاد.