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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ ص

عمار الحكيم: نبارك الرئيس الإيراني الجديد ونأمل أن يكمل مسيرة سلفه الراحل

عمار الحكيم: نبارك الرئيس الإيراني الجديد ونأمل أن يكمل مسيرة سلفه الراحل

بعث زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، برسالة إلي الرئيس الإيراني الجديد، قائلاً “نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا نجاح تجربتهم الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية”.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أضاف "الحكيم"، عبر منصة اكس "كما نبارك للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان نيله ثقة شعبه، ونأمل أن يكمل مسيرة سلفه الراحل آية الله الشهيد إبراهيم رئيسي، وأن تكون مناسبة لعهد سياسي جديد يسهم في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة والعالم.

وأعلنت السلطات في إيران، الجمعة، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

إن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية تخطى 30 مليون ناخب، وان تلك النسبة تجاوزت عدد المشاركين في الجولة الأولى، علماً أن حوالي 61 مليون ناخب تمت دعوتهم إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً.

/انتهى/

رمز الخبر 1946196

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