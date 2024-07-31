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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص

برلماني ايراني: منفذو جريمة اغتيال إسماعيل هنية سيتلقون ردا قاسيا

برلماني ايراني: منفذو جريمة اغتيال إسماعيل هنية سيتلقون ردا قاسيا

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إن الشهيد اسماعيل هنية أمضى حياته في سبيل تحرير القدس، ولا شك أن مرتكبي جريمة اغتياله سينالون الرد اللازم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بينما أدان حادث استشهاد إسماعيل هنية الإرهابي: "إن هذا الحادث كان عملاً جبانًا، ولا شك في أن منفذو هذه الجريمة سيتلقون الرد اللازم."

وأضاف: الموضوع قيد التحقيق وستعلن اللجنة الأمنية المعلومات اللازمة بشأن الإجراءات والاجتماعات المقبلة.

وقال رضائي: إن الشهيد إسماعيل هنية قضى حياته كلها في سبيل تحرير القدس، واستشهد بهذه الطريقة، والشهادة جزاء كل المجاهدين في سبيل الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1947012

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