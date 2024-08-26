بزشكيان: دعاة حقوق الانسان يدعمون الكيان الصهيوني في جرائمه ضد غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس الإيراني خلال استقباله رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في طهران اليوم الاثنين، العلاقات السياسية بين إيران وقطر بالمتميزة، مؤكداً على ضرورة تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وجدد الرئيس الإيراني الجديد دعوته إلى الوحدة الإسلامية لإجبار النظام الإسرائيلي الصهيوني على وقف جرائمه ضد شعب غزة والفلسطينيين الآخرين.

وفي الوقت نفسه، انتقد حلفاء النظام الصهيوني لصمتهم وحتى دعمهم للأعمال الإجرامية للنظام الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأشار بزشكيان إلى أن کیان الاحتلال ینتهک حقوق الإنسان وجميع القوانين والقواعد الدولية مرارا وتكرارا في غزة.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بزشكيان على فوزه في الانتخابات الإيرانية وتشكيل الحكومة، وقال: "إن أمير قطر يولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، كما نعتقد أن العلاقات الثنائية والتعاون لم يصل بعد إلى المستوى الذي يفضله رؤساء البلدين، ويجب علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وانتقد آل ثاني المواقف المتناقضة للمجتمع الدولي وما يسمى بالمدافعين عن حقوق الإنسان تجاه الضحايا والمجرمين في غزة، وأكد أن "قطر ستواصل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وفي هذا الصدد، ستعتمد على الدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية كفاعل حكيم ومسؤول".

وأعرب عن تقديره لنهج بزشكيان البناء تجاه القضايا الإقليمية والدولية الجارية، وأعلن عن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في تعزيز هذا النهج على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية.

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