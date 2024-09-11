الرئيس الايراني: الوحدة بين البلدان الاسلامية قادرة على تجفيف جذور الارهاب الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الاربعاء مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال زيارته لبغداد وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال هذا اللقاء: "الوحدة بين البلدان الاسلامية قادرة على تجفيف جذور الارهاب الصهيوني".

هذا ووصل الرئيس بزشكيان الى مطار بغداد الدولي صباح اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة ايام وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتتضمن رحلة الرئيس الايراني والوفد المرافق له زيارة البصرة والنجف وكربلاء وأربيل والسليمانية كما ستشمل لقاءات متعددة مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

يتبع...