فيديو...ايران تطلق قمرا صناعيا جديدا بنجاح بواسطة صاروخ قائم 100

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" إلى الفضاء بواسطة حاملة الأقمار الصناعية قائم 100وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

تم تصميم وبناء القمر الصناعي البحثي جمران 1 من قبل المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan) بالتعاون ومشاركة معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات القائمة على المعرفة الخاصة.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

يعتبر تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للتنقل والتحكم في الوضع هو من بين المهام الفرعية للقمر الصناعي جمران 1.

تمكن القمر الصناعي القائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي جمران 1 في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.

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