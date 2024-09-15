بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت صنعاء

وافادات وكالة مهر للأنباء، انها ستصدر القوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء والقدس الشريف، بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة.

يتبع...