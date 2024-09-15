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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ ص

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت صنعاء

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت صنعاء

تصدر القوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء والقدس الشريف، بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة.

وافادات وكالة مهر للأنباء، انها ستصدر القوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء والقدس الشريف، بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة.

يتبع...

رمز الخبر 1948516

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