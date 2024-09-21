على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة... عراقجي يلتقي المبعوث الأممي الى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية الايراني، السيد عباس عراقجي،التقى مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك.



وكان عراقجي، قد التقى في وقت سابق من اليوم السبت مع وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا، كما التقى نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية).



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