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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م

وزير الداخلية الايراني يحضر في مكتب حزب الله لبنان بطهران

وزير الداخلية الايراني يحضر في مكتب حزب الله لبنان بطهران

قدم وزير الداخلية الايراني خلال حضوره في المكتب الرئيسي لحزب الله في طهران، التعازي إلى الشهيد السيد حسن نصر الله وشهداء المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه إسكندر مؤمني إلى مكتب حزب الله اللبناني في طهران صباح اليوم والتقى بالسيد عبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله في طهران.

وفي هذا اللقاء قال وزير الداخلية وهو يقدم تعازيه بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله وقادة المقاومة: إن استشهاد السيد حسن نصر الله كان خسارة مريرة ولكن بلا شك دمه ودم جنود جبهة المقاومة سيوحدون هذه الجبهة .

كما وقع مؤمني على السجل التذكاري للسيد حسن نصر الله.

وعبّر وزير الداخلية في حديث للصحافيين في مكتب حزب الله عن تعازيه باستشهاد السيد حسن نصر الله وقال: إن أتباع مدرسته وجبهة المقاومة سيواصلون مسيرة ذلك الشهيد أكثر إصراراً وتوحداً في مواجهة الغطرسة والصهيونية العالمية.

وأضاف مؤمني: لا شك أن دماء السيد المقاوم الطاهرة ستعجل بسقوط الكيان الصهيوني الكاذب والمزيف.

وقال وزير الداخلية: إن شعب إيران وحكومتها يعلنان بصوت عالٍ أنهم مع جبهة المقاومة وشعب لبنان وحزب الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1949038

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