لدى وصوله الى بيروت... قاليباف: احمل رسالة من قائد الثورة الى الشعب اللبناني والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، الذي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في قمة الاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم، وصل قبل قليل إلى مطار بيروت للحوار مع السلطات اللبنانية وإعلان دعمه للمقاومة الاسلامية ضد جرائم الكيان الصهيوني.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني لدى وصوله الى بيروت: "جئت إلى بيروت بدعوة من السيد نبيه بري لانقل رسالة من قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني الى الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية".

ويغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها إلى جنيف بعد لقائه السلطات اللبنانية، وسيشرح من خلال اللقاءات والخطابات التي سيلقيها في قمة الاتحاد البرلماني الدولي والتي ستبدأ غدا، جرائم الصهاينة وإسرائيل، ويعلن دعم ايران عن فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم.

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يتبع...