بزشكيان: العقوبات تشكل تحديًا للمعايير الدولية والصهاينة خلقوا موجة جديدة من العنف والارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال كلمته في قمة البريكس بلس المقامة في مدينة قازان بروسيا اليوم الخميس: "إن العقوبات غير القانونية لها آثار مدمرة على العلاقات الدولية وتمنع الدول من الوصول إلى مواردها المالية، كما تؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري والمساعدات الإنسانية".

واضاف: "يمكن لدول البريكس التي تستفيد من الاقتصاد الديناميكي والقدرات القيمة أن تحقق فوائد شاملة من خلال التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية".

وتابع بزشكيان: "إن استخدام العملات الوطنية والمنصات المصرفية الجديدة والعملات الرقمية وتعزيز بنك التنمية يمكن أن يساعد في بناء عالم أفضل للجميع".

الصهاينة خلقوا موجة جديدة من العنف

وفي قسم اخر من خطابه تطرق الرئيس الايراني الى جرائم الكيان الصهيوني وقال: لقد واجه العالم حوادث كثيرة في العام الماضي، وواجهت مكونات السلام والأمن، وخاصة في غرب آسيا، تهديدات خطيرة".

واكد:"انه من خلال تجاهل المعايير الدولية وتجاوز الخطوط الحمراء، خلق الكيان الصهيوني موجة جديدة من العنف والإرهاب وأضاف صفحة أخرى إلى تاريخ جرائمه".

وصرح بقوله: "إن المؤسسات والجمعيات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبارها محركات للسلام والأمن، تفتقر إلى الكفاءة اللازمة لإطفاء هذه الأزمة".

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