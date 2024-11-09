سفير إيران لدى بيروت: استشهاد نصر الله لن يعطل عمل حزب الله بل أصبحوا أقوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني في حديث حول مدرسة الشهيد السيد حسن نصر الله واستراتيجية حزب الله في الحرب ضد الكيان الصهيوني: إن الاستراتيجية التي اختارتها المقاومة هي استراتيجية تصر على النصر لذلك المقاومة ستحقق انتصارات مرحلة بعد مرحلة.

وتابع سفير إيران في لبنان حديثه عن شخصية الشهيد السيد حسن نصر الله وارتباط مدرسته بالمقاومة قائلا: إن ما كان واضحا جدا في هذه الاتصالات هو إيمانه العميق بطريق المقاومة وإيمانه بنصر الله. النصر الذي كان واضحا في كل الأبعاد، وكان حاضرا تماما في كل الحركات.

وتابع أماني: هذه المدرسة التي تسمى الآن مدرسة السيد حسن نصر الله هي مبنية على الإيمان. بالإضافة إلى هذا الإيمان، تمكنت قوته الإدارية من مضاعفة هذا الإيمان لدى قادة حزب الله وتابعيه وأعضاءه خلال الثلاثين سنوات التي قضاها مسؤولاً عن إدارة حزب الله.

وأضاف: هذه المدرسة أيضاً استمرت حتى بعد استشهاده، فإن إدارته ونشر هذا الإيمان والتنظيم السليم الذي قام به لم يسبب أي تعطيل في عمل حزب الله، بل أصبح أقوى.

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