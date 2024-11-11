محافظ المركزي الايراني: لدينا اتفاقية نقدية مع روسيا ولا نستخدم الدولار في تعاملاتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قبل دقائق تم رسمياً ربط شبكة "مير" الروسية بشبكة "شتاب" المصرفية الإيرانية، مما يعني أن التعاملات المالية بين البلدين لم تعد تعتمد على نظام "سويفت".

وأوضح فرزين، خلال حديثه للصحفيين رداً على سؤال "حول تصريح الرئيس الروسي بوتين بشأن عدم نيته في إلغاء الدولار"، قائلاً: "لدينا اتفاقية نقدية مع روسيا، ولا نستخدم الدولار في تعاملاتنا معها".

وأضاف أن بطاقات "شتاب" الإيرانية تم ربطها ببطاقات "مير" الروسية، مما يغني عن الحاجة إلى استخدام "سويفت".

وأكد أن نظام "سبام" أصبح بديلاً عن "سويفت" في التعاملات مع روسيا، كما أن إيران لديها خطط مماثلة للتعاون المالي مع دول أخرى، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الكشف عن أسماء تلك الدول حالياً.

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