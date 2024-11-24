بقائي: مشهد تستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في حديث مع الصحفيين، عن عقد الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مدينة مشهد المقدسة الاسبوع المقبل.

وأضاف بقائي: سيشارك الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي إلى جانب مديري المنظمات الإقليمية المتخصصة لهذه المنظمة وكذلك الأمناء العامين لبعض المنظمات الاقتصادية المتعددة الأطراف في هذا الاجتماع الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية إلى مكانة ودور منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في تنمية التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وقال: إن منظمة اكو هي واحدة من أقدم ترتيبات التعاون الاقتصادي الإقليمي بين الدول النامية، والتي تعزز التنمية الاقتصادية الإقليمية على جدول أعمالها وستتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاستها الدورية في عام 2024.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي هو الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة دولية خلال الأشهر الستة الماضية، والذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن الجدير بالذكر أنه في يوليو من هذا العام، استضافت إيران وزراء خارجية وكبار المسؤولين من 33 دولة عضو في حوار التعاون الآسيوي (ACD).

وفي الختام أشار بقائي إلى الجهود الجادة التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي لإقامة بعض الفعاليات الدولية المهمة في المحافظات الأخرى، وذكر أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على القدرات الاقتصادية والثقافية لمختلف مناطق إيران.

/انتهى/