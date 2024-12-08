دوي انفجارات وسط العاصمة دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قناة الجزيرة، اعلنت عن دوي انفجارات جديدة في دمشق قرب منطقتي مطار المزة وكفرسوسة

واضاف المصدر ان انفجارات جديدة عند المربع الأمني في #دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك

كما اشار إلى نشوب حرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة

كما اعلنت عن دوي انفجارين جديدين وسط العاصمة السورية دمشق

كما استهدفت غارة إسرائيلية مرتفعات قوسايا شرقي لبنان عند الحدود السورية اللبنانية

وذكرت وسائل الاعلام الصهيونية ان إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية بدمشق.