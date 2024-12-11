قائد الثورة: ما حدث في سوريا خخط له في امريكا والكيان الصهيوني... المقاومة ستتسع وتشمل كل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء حشدا كبيرا من الشعب الايراني في حسينية الامام الخميني(رض).

وأشار سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذا اللقاء الى تطورات سوريا وقال: "لا شك أن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميركية صهيونية مشتركة".

وأوضح سماحته: "حكومة جارة لسوريا أيضا لعبت دوراً واضحاً في هذا المجال وما زالت تلعب هذا الدور، والجميع يرون ذلك، لكن العامل والمخطط الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية هو أمريكا والكيان الصهيوني"، مضيفا: "لدينا أدلة على هذا وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".

وأشار آية الله الخامنئ الى مساعى البعض لإشاعة ان المقاومة ضعفت وقال: "كلما تضاعف الضغط على المقاومة، كلنا أصبحت أقوى، كلما تم ارتكاب الجرائم ضدها أكثر، أصبحت أكثر تحفيزًا. وكلما يقاتلو معها كلما انتشرت اكثر، وأقول لكم، انه بفضل الله تعالى، سيغطي نطاق المقاومة المنطقة بأكملها أكثر من ذي قبل".

وشدد: "إن ذلك المحلل الجاهل الذي لا يعرف معنى المقاومة يتصور أنه عندما تضعف المقاومة فإن إيران الإسلامية ستضعف أيضا، ولكني أقول أنه بفضل الله وبإذن الله تعالى فإن إيران قوية، وستظل كذلك، وستصبح أكثر قوة".

يتبع...