عراقجي يؤكد استعداد إيران لتعزيز وتوسيع التعاون مع نيبال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى العلاقات الودية بين البلدين، مؤكداً استعداد إيران لتعزيز وتوسيع التعاون مع نيبال، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

كما شدد عراقجي على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين وعقد اجتماعات اقتصادية، معتبرًا أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز المعرفة بالفرص المتاحة لدى الطرفين واستغلالها من أجل تطوير العلاقات. كما وجه دعوة رسمية لنظيرته النيبالية لزيارة طهران.

من جهتها، أعربت السيدة أروزو رانا دي يوبا عن سعادتها بلقاء وزير الخارجية الإيراني، مؤكدةً ترحيبها بالدعوة واستعدادها لتعزيز التعاون. وأشارت إلى أن الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران ونيبال تمثل فرصة جيدة لتنظيم فعاليات ومعارض ومهرجانات تجارية وثقافية وسياحية وغذائية، بهدف تعميق العلاقات بين طهران وكاتماندو.

كما أعربت وزيرة الخارجية النيبالية عن امتنانها لجهود إيران الإنسانية في إجلاء مواطن نيبالي من غزة، مطالبةً بمواصلة هذه الجهود.