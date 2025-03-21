  1. الدولية
  2. أوروبا
٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:١٦ م

الکرملین: برنامج ایران النووی قانونی ولها الحق في تطويره

الکرملین: برنامج ایران النووی قانونی ولها الحق في تطويره

 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن روسيا تنطلق من تصريحات القيادة الإيرانية حول عدم وجود خطط للحصول على أسلحة نووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة: "اننا ننطلق من تصريحات القيادة الإيرانية وممثلي إيران بأن إيران لا تنوي امتلاك أسلحة نووية. إيران ليس لديها مثل هذه الخطط. مثل هذه التصريحات تطلق (من طهران) بشكل متكرر".

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف موسكو إذا قررت الولايات المتحدة أو إسرائيل اللجوء إلى توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية: "كل هذا (برنامج إيران لتطوير الطاقة النووية السلمية) يحدث وفق امتثال صارم للقانون الدولي".

وأضاف أن إيران، مثل جميع الدول، لها الحق في تطوير القطاع النووي السلمي والطاقة النووية السلمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955775
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات