الکرملین: برنامج ایران النووی قانونی ولها الحق في تطويره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة: "اننا ننطلق من تصريحات القيادة الإيرانية وممثلي إيران بأن إيران لا تنوي امتلاك أسلحة نووية. إيران ليس لديها مثل هذه الخطط. مثل هذه التصريحات تطلق (من طهران) بشكل متكرر".

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف موسكو إذا قررت الولايات المتحدة أو إسرائيل اللجوء إلى توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية: "كل هذا (برنامج إيران لتطوير الطاقة النووية السلمية) يحدث وفق امتثال صارم للقانون الدولي".

وأضاف أن إيران، مثل جميع الدول، لها الحق في تطوير القطاع النووي السلمي والطاقة النووية السلمية.

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