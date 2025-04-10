رئيس الجمهورية: لا يمكن لأي قوة أن تمنع الشعب الإيراني من التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان اليوم الخميس خلال لقاء مع المدراء والنشطاء في محافظة البرز: "إسرائيل وأوروبا وأمريكا يعتقدون أن إيران أصبحت ضعيفة ويعتقدون أنهم قادرون على التسبب في الصراع والخلاف في البلاد'.

ونفى الرئيس بزشكيان ان يكون ايران اصحبت ضعيفة مؤكدا: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع الشعب الإيراني من المضي قدمًا والتقدم من خلال مؤامراتها".

هذا وشارك رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس في اجتماع لمدراء محافظة البرز (غربي طهران) ليقول ان لدينا خطة لمعالجة النقص بمساعدة الشعب.



واضاف الرئيس بزشكيان انه يؤمن ان بالامكان انجاز اعمال ضخمة بدعم واسناد من الشعب.



واشار في جانب اخر الى اننا نقوم في جميع المحافظات ببناء المدارس وقرارنا قائم على ان نبني مدارس أينما اقتضت الضرورة لذلك، مؤكدا دور السند الشعبي في هذا المجال.



وكان رئيس الجمهورية قد وصل صباح اليوم الى مدينة كرج مركز محافظة البرز في اطار جولته على محافظات البلاد.

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