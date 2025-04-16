عراقجي: احمل رسالة من قائد الثورة الى الرئيس الروسي..حقنا في التخصيب غيرقابل للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم في تصريحات له اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الحكومة وقبيل زيارته الى مسكو: "تهدف هذه الزيارة إلى نقل رسالة خطية من قائد الثورة الاسلامية إلى روسيا، والتي سيتم تسليمها خلال لقاء مع بوتين".

وبشأن المفاوضات غيرالمباشرة مع الولايات المتحدة، أكد عراقجي: "نسمع مواقف متناقضة من المسؤولين الأمريكيين وهذا لن يكون مفيدا في سير المفاوضات..ان حقنا في تخصيب اليورانيوم أمر حقيقي ومقبول وغير قابل للتفاوض".

واضاف وزير الخارجية: "أعتقد أنه يمكننا بدء الحوار بشأن إطار لاتفاق محتمل إذا جاء الطرف الأمريكي بمواقف بناءة، ولكن اذا كانت المواقف متناقضة فيما بينهم، فإن التوصل إلى الاتفاق يظل بعيداً عن التحقق"، مبينا: "يجب أن نطلع على المواقف الحقيقية للجانب الأمريكي خلال جلسة المفاوضات المقبلة".

وأوضح قائلا: "إذا واصل الطرف الأمريكي تصريحاته المتناقضة فإن الظروف ستزيد صعوبة"، مؤكدا: "نحن مستعدون لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة وإذا كانت المحادثات في أجواء متكافئة يسودها الاحترام فإنها يمكن أن تمضي قدما".

وشدد وزير الخارجية الايراني ان الطرف الأمريكي لن يحقق شيئا عبر الضغوط وفرض مواقفه، مضيفا: "قد أثبتنا ذلك في أفعالنا وفي مواقفنا.. سنحضر المفاوضات بهدوء وسلام، دون أن نتأثر بأي ضغوط أو تيارات".

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