السفير الإيراني في لبنان: مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن مشروع نزع السلاح عن حزب الله: "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول"، مبينا: "في حين تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، فإنها تمنع الدول من تسليح جيوشها وتعزيزها، وتضغط، تحت ذرائع مختلفة، على الدول الأخرى لتقليص ترساناتها أو تدميرها".

وتابع السفير الإيراني في لبنان: "عندما ترضخ هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا".

وأشار أماني إلى أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ندرك خطورة هذه المؤامرة وتهديدها لأمن شعوب المنطقة، وقال: "نحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء.. إن الحفاظ على الردع هو خط الدفاع الأول من أجل السيادة والاستقلال ولا يجوز المساس به".

هذا وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة له أمس أن هدف الكيان الإسرائيلي من الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو إضعاف لبنان واحتلاله في إطار مشروعه التوسعي ونحن لن نسمح بتحقيق ذلك.

/انتهى/