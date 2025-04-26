وقوع انفجار ضخم في بندرعباس جنوب البلاد (+فيديو)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هز انفجار منطقة في محافظة هرمزغان جنوب إيران اليوم السبت. وحسب التقارير الصحفية، انه انفجر خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي لسبب غير معروف، وتم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في هرمزغان: "قبل دقائق وقع انفجار قوي جداً في ميناء الشهيد رجائي"، مضيفا: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عدد من الحاويات المخزنة في ميناء شهيد رجائي، ونقوم بإخلاء مكان الحادث ونقل المصابين".

كما قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية: "في أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف الشهيد رجائي في بندر عباس، يتم إرسال فرق الطوارئ إلى مكان الحادث. ولم يتوفر بعد العدد الدقيق للضحايا في هذه الحادثة، وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية".

هذا ونقل وكالة فارس للأنباء عن مصدر مطلع في إدارة الأزمات في البلاد إن العدد الأولي للمصابين بلغ 47 شخصا.

واثر هذا الانفجار، تم تعليق أنشطة الميناء الآن حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة. ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد المصابين والقتلى في هذا الانفجار، إلا أن شدة الانفجار كانت عالية جداً ما تسبب في أضرار واسعة.

وزارة النفط الإيرانية: الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع البترول بيانا قالت فيها: "بعد نشر خبر وقوع انفجار وحريق في منطقة ميناء الشهيد رجائي، نود أن نخبركم أن هذا الانفجار لم يكن مرتبطًا بمصافي النفط وخزانات الوقود ومجمع التوزيع وخطوط أنابيب النفط المرتبطة بهذه الشركة في تلك المنطقة، وأن المرافق الموجودة في منطقة بندر عباس تعمل حاليًا دون انقطاع".

وأضاف البيان: "كما أن معدات وآليات الإنقاذ والإطفاء التابعة لجميع شركات النفط المتواجدة في المنطقة على أهبة الاستعداد وتقدم خدماتها للمساعدة في إدارة الحادث المذكور من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية".

يتبع...