تعويض خسائر التجار في انفجار ميناء الشهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، أنه و خلال اجتماع مشترك لمناقشة سُبل تعويض خسائر ميناء الشهيد رجائي، أوضح قهرماني أن الحادث أسفر عن أبعاد واسعة، حيث تم التعرف على 46 من الضحايا حتى الآن، وتم إصدار تصاريح دفن لهم، بينما لا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين.

وأضاف أنه تم تقييم 2600 سيارة حتى الآن، حيث حصلت 800 سيارة مؤمنة على تعويضات، أو هي في طريقها للحصول عليها، بينما تم تقييم 1816 سيارة غير مؤمنة.

وأشار قهرماني إلى أنه منذ الليلة الثانية للحادث، تم استئناف العمل في ميناء الشهيد رجائي، مؤكدًا أن الأضرار الصغيرة قد تم تعويضها أو هي قيد التعويض.

وأكد أن سياسة السلطة القضائية هي تعويض الخسائر قدر الإمكان، لضمان عدم المساس بسمعة التجار في الخارج، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.

/انتهى/