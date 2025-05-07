عراقجي: الاسم التاريخي للخليج الفارسي يعود لقرون طويلة وترامب يعرف ذلك جيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على التقارير الصحفية عن قرار الرئيس الامريكي للإعلان عن تغيير اسم الخليج الفارسي التاريخي بالخليج العربي خلال الأيام المقبلة.

وكتب وزير الخارجية الايراني عبر حسابه في منصة اكس "إن اسم الخليج الفارسي، مثل العديد من الأسماء الجغرافية، له جذور عميقة في التاريخ البشري. ولم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر. إن استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية".

وأضاف "في المقابل، فإن الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نية عدائية ضد إيران وشعبها، وهي أمر مدان بشدة. إن مثل هذه الأفعال المتحيزة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم".

وأعرب السيد عباس عراقجي عن امله في أن تكون الشائعات السخيفة حول تغيير اسم الخليج الفارسي مجرد حملة أكاذيب يشنها أشخاص يحرضون على الحرب دائمًا لإثارة غضب واستفزاز الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد: "أنا متأكد من أن الرئيس الأمريكي يعرف أن اسم الخليج الفارسي يعود إلى قرون طويلة، وهو اسم معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والمؤسسات الدولية، بل واستخدمه جميع الزعماء الإقليميين في مراسلاتهم الرسمية حتى أواخر الستينيات".

وصرح وزير الخارجية الايراني: "إن أي عمل قصير النظر في هذا الصدد لن يكون له أي شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، باستثناء إثارة غضب جميع الإيرانيين من كل الخلفيات والاتجاهات السياسية في إيران والولايات المتحدة وحول العالم".

وختم عراقجي بقوله: "صورة من مكتبة الكونغرس الأمريكية(التي تؤيد هوية الخليج الفارسي).



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