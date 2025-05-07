أنصار الله: لدينا مفاجآت كثيرة للكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء قال القيادي في أنصار الله، "حزام الأسد": هل لدى الكيان الصهيوني ما يكفيهم من الملاجئ؟ هل تحمي هذه الملاجئ الصهاينة حقا من صواريخنا الضخمة؟ وتابع: "الأسئلة الصعبة لم تطرح بعد، والأيام المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت".

يأتي ذلك فيما نفذ الطيران الإسرائيلي،غارة جوية على مطار صنعاء الدولي، عاصمة اليمن. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن 15 غارة جوية على الأقل استهدفت مطار صنعاء.

وزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أنه نجح في "تعطيل مطار صنعاء الدولي بشكل كامل" خلال غاراته الجوية على اليمن. ويأتي هذا الهجوم في وقت أصبحت فيه اليمن في قلب التطورات الأمنية الإقليمية خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف معادية رداً على الحصار والعدوان.

وتنفذ الولايات المتحدة، دعماً للكيان الصهيوني، وفي مسعى لكسر الحصار البحري المفروض عليه من قبل اليمن، هجمات على المدنيين اليمنيين، ما أدى حتى الآن إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.

ورغم هذه الهجمات، تواصل القوات المسلحة اليمنية دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت بعمليات نوعية استهدفت قلب الأراضي المحتلة والسفن التابعة للكيان الصهيوني، وحتى السفن الأمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأسقطت عدة طائرات أمريكية مسيرة متطورة.

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