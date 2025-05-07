القوات المسلحة اليمنية تنفذ ثلاث عمليات عسكرية وتهدد امريكا في حال عودتها للعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى مطار "رامون" التابع للكيان الاسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للكيان في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا" وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.



وأكدت في البيان الذي تلاه المتحدث بإسمها العميد يحيى سريع أنه وفي "إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه بحق أبناء شعبنا العزيز، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة".

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن العملية أسفرت عن "إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه على بلدنا، وسقوط طائرة أمريكية إف 18 بسبب حالة الإرباك والذعر التي أصابت العدو أثناء عملية الاستهداف، وهروب حاملة الطائرات "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر".



وذكر البيان أن هذه العملية نفذت قبل "إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على بلدنا.. مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على بلدنا".



وأكد أن شعبنا اليمني في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات.



وطمأن شعبنا المؤمن المجاهد بأن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي.. مؤكدا الاستمرار في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد.



وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرار عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.



وفيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ



قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة..



نفذَ سلاحُ الجوُّ المسيرُ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ مطارَ رامون التابعَ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتين.



والأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا.



وفي إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ المؤمنِ الصامد



نفذَتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ترومان" وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة.



ونتجَ عن العمليةِ ما يلي:



_ إفشالُ هجومٍ جويٍّ كانَ العدوُّ الأمريكيُّ يُحضرُ لتنفيذهِ على بلدِنا.



_سقوطُ طائرةٍ أمريكيةٍ إف 18 بسببِ حالةِ الإرباكِ والذعرِ الذي وصلَ إليه العدوُّ أثناءَ عمليةِ الاستهداف.



_هروبُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "ترومان" إلى أقصى شماليِّ البحرِ الأحمر.



نُفذتْ هذه العمليةُ قبلَ إعلانِ العدوِّ الأمريكيِّ وقفَ عدوانِه على بلدِنا وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها لن تترددَ في تنفيذِ ضرباتٍ قاسيةٍ وموجعةٍ للعدوِّ الأمريكيِّ في حالِ عودتهِ للعدوانِ على بلدِنا.



شعبُنا اليمنيُّ العظيمِ في موقفِ الحقِّ يجاهدُ في سبيلِ اللهِ ويؤدي واجباتِه الدينيةَ والأخلاقيةَ والإنسانيةَ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وتجاهَ كافةِ شعوبِ وبلدانِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ رفضاً للخضوعِ والخنوعِ ولن يتراجعَ أو يستسلمَ مهما كانتِ التداعيات.



ليطمئنَ شعبُنا العزيزُ المؤمنُ المجاهدُ أنَّ القواتِ المسلحةَ تمتلكُ من القدراتِ العسكريةِ ما يجعلُها بالتوكلِ على اللهِ قادرةً على الردِّ المناسبِ على العدوانِ الإسرائيلي.



مستمرونَ في حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وحظرِ الملاحةِ الجويةِ على مطارِ اللد.



عملياتُنا مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها



على العهدِ باقونَ ومستمرونَ، الدمُ بالدمِ، مع غزةَ وفلسطينَ حتى النصرِ إن شاءَ الله.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 9 من ذي القعدة 1446 للهجرة



الموافق للـ 7 مايو 2025م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية