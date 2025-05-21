عراقجي: الجولة الخامسة من المفاوضات مع امريكا ستعقد یوم الجمعة فی روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح لدى وصوله إلى مدينة شيراز للمشاركة في الاجتماع الإقليمي للدبلوماسية المحلية، بأن عقد هذا الاجتماع الذي يتمحور حول الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية يأتي في إطار سياسة حسن الجوار التي تنتهجها إيران، مؤكداً أنه سيكون بالتأكيد مؤثراً.

وأضاف عراقجي: "ستُعقد الجولة الخامسة من المفاوضات يوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما."

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدّمت به سلطنة عمان، والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا يوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، معلنًا موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا المقترح.

وشدّد بقائي على أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المفاوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا، من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، بما يشمل التخصيب، ورفع العقوبات الجائرة، مؤكداً أنه لن يدّخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار.