اسلامي: ايران حفاظت على التقدم في مجال الصناعة النووية رغم التحديات والحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت تصريحات اسلامي خلال مشاركته، اليوم السبت، في مراسم إحياء ذكرى استشهاد وزير الخارجية الراحل حسين أميرعبداللهيان، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وفي كلمته، شدد إسلامي على أن الهوية الوطنية والقيم هي ما يرسم مسارنا، ونحاول من خلالها تحقيق التماسك لخدمة المصالح العامة.

وقال إن إيران تسعى إلى أن تحافظ على مكانتها في العالم من خلال توجه مستقل ينبع من أهدافها الوطنية.

وأوضح أن ايران رغم التحديات والحظر تمكّنت من الحفاظ على مستوى من التقدم في مجال الصناعة النووية، مضيفا: لقد واصلنا طريق التنمية، وحققنا إنجازات تُقارن بتلك التي حققتها دول متقدمة، وهو ما لم يكن متوقعًا من كثيرين.

وأكد أن إيران ستواصل مسيرتها وفق خططها الاستراتيجية، مع احترام القوانين الدولية، وبما يحقق أمنها وتقدمها دون خضوع لضغوط أو إملاءات خارجية.