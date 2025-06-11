قائد الحرس الثوري یتفقد مركز التوثيق والبحوث والنشر التعليمي للدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي ونائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي والوفد المرافق لهما قاموا بجولة في هذا المركز، وخلال اللقاء مع المديرين والموظفين، تلقوا تقارير عن آخر أنشطة المركز وإنجازاته في مجال البحث ونشر أعمال الدفاع المقدس من مدير المركز ومسؤولي مجموعات البحث المختلفة.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، أعرب القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن تقديره للجهود القيمة التي يبذلها العميد رمضان شريف ومديري وموظفي المركز، وأكد على تعزيز وتطوير أنشطة هذا المجمع في مجال البحث ونشر المعرفة حول الدفاع المقدس وجهود الحرس الثوري الإيراني.

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