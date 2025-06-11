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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م

قائد الحرس الثوري یتفقد مركز التوثيق والبحوث والنشر التعليمي للدفاع المقدس

قائد الحرس الثوري یتفقد مركز التوثيق والبحوث والنشر التعليمي للدفاع المقدس

قام القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي بجولة في مركز التوثيق والبحث ونشر نضالات الدفاع المقدس والحرس الثوري واطلع على نشاطات المركز وإنجازاته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي ونائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي والوفد المرافق لهما قاموا بجولة في هذا المركز، وخلال اللقاء مع المديرين والموظفين، تلقوا تقارير عن آخر أنشطة المركز وإنجازاته في مجال البحث ونشر أعمال الدفاع المقدس من مدير المركز ومسؤولي مجموعات البحث المختلفة.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، أعرب القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن تقديره للجهود القيمة التي يبذلها العميد رمضان شريف ومديري وموظفي المركز، وأكد على تعزيز وتطوير أنشطة هذا المجمع في مجال البحث ونشر المعرفة حول الدفاع المقدس وجهود الحرس الثوري الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1959128
شیرین سماره

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